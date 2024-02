Cosenza-Sampdoria | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Se per i calabresi la salvezza è vicina, per i blucerchiati è ancora tutta da conquistare.si giocherà venerdì 23 febbraio 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Marulla: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi sono reduci da cinque risultati utili consecutivi che per il momento valgono l’undicesimo posto con 32 punti. Il vantaggio sulla zona retrocessione è abbastanza rassicurante, ma serve ancora uno sforzo Non altrettanto si può dire per i blucerchiati che continuano a veleggiare appena sopra la zona rossa, sulla quale hanno un vantaggio di appena tre punti. La squadra di Pirlo nelle ultime cinque partite ha collezionato tre sconfitte, un pareggio e una vittoria LE ...