Calcio Giovanile | Perignano espugna Prato e resta in testa | Fornacette affossa S Giuliano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Pisa 21 febbraio 2024 – Terza gara di febbraio nei campionati giovanili regionali toscani con tante conferme.Juniores Nazionale. I Mobilieri Ponsacco sono travolti 4 – 1 sul campo della capolista Sangiovvanese, mentre il Cenaia di mister Lombardi conquista una bella vittoria a Poggibonsi (1 – 2).Juniores regionali Elite. Il Fratresvince anche sul sintetico dello Zenith aper 1 – 3 e confeziona un successo molto importante che permette alla squadra di mister Paglia di allungare in classifica ad otto giornate dalla fine. Le reti di Ferrari, Polito e carrai ribaltano l’iniziale vantaggio pratese. Un solo punto di vantaggio però per i rossoblù incalzati prepotentemente dal Pontassieve che vince anche sul campo della Sestese per 2 – 3. Il Sanperde il derby, scontro diretto, allo Stadio ‘Bui’ contro il ...

La dieta equilibrata di Carlos Sainz: ... grazie agli esordi nel karting e soprattutto al tifo giovanile per il connazionale Fernando Alonso ... Inoltre è anche appassionato di calcio e tifoso del Real Madrid . Dell'allenamento come i suoi ...

Calcio. Esordio al Torneo di Viareggio per il laiguegliese Di Fino, la Rappresentativa Serie D vola ai quarti di finale: Missione compiuta per il terzino della Sanremese, pronto insieme ai suoi compagni ad accedere ai quarti di finale della storica kermesse giovanile toscana. Cronaca Giannichedda deve fare a meno dello ...

Junior TIM Cup - Keep Racism Out riparte da Sassuolo: L' U. S. Sassuolo Calcio ha ospitato, presso il Mapei Football Center, la prima tappa della Junior TIM Cup - Keep Racism Out , il torneo giovanile di calcio a 7 promosso da Lega Serie A , TIM e Centro Sportivo Italiano , che quest'anno festeggia l'undicesima edizione. I rappresentanti del Club neroverde hanno accolto al Mapei ...