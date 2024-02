Banconote rotte o danneggiate? Le linee guida per sostituirle

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Cosa fare con leo strappate? L’Unione nazionale dei consumatori fornisce una serie di consigli riuniti in unasu come agire in caso si incappi in denaro danneggiato. Il primo monito è quello di prevenire i rischi, facendo attenzione a quando si riceve il resto., come agire in caso di L'articolo proviene da Il Difforme.

In 6 mesi bloccati valori per quasi un milione e mezzo di euro: ... che hanno consentito di far emergere nuove rotte utilizzate per la movimentazione illecita di ... tuttavia, sono stati escogitati espedienti più originali quali l'occultamento delle banconote nella ...

In 6 mesi bloccati valori per quasi un milione e mezzo di euro: ... che hanno consentito di far emergere nuove rotte utilizzate per la movimentazione illecita di ... tuttavia, sono stati escogitati espedienti più originali quali l'occultamento delle banconote nella ...