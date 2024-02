Claudia Schiffer protagonista della campagna Versace

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ci sono miti che non tramontano mai. Uno è quelloMedusa, creatura con il potere di pietrificare chiunque incroci il suo sguardo e che, con la famiglia, è diventata emblema di bellezza, libertà ed emancipazione femminile. Un altro è, che ha dominato le passerelle dagli anni 90 in poi e che ancora oggi, a 53 anni, lascia tutti di sasso con la sua bellezza e il suo carisma (tanto da essere stata trasformata in una Barbie). La top model è stata scelta dal brand di moda come testimonial per laPrimavera-Estate 2024, rinsaldando così un sodalizio che dura da 30 anni. Il legame traalla premiere di “Argylle” e alla sfilata ...