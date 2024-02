Palladino | «Valentin Carboni? Lo amo! Ha un grande futuro»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 febbraio 2024)è in prestito dall’Inter al Monza e oggi ha aiutato i brianzoli a battere 4-2 il Milan. Il suo allenatorelo elogia al massimo nell’intervista a Sunday Night Square su DAZN. IL MIGLIORE – Dopo il trionfo in Monza-Milan 4-2, Raffaelecelebrain prestito dall’Inter: «Io non so questo ragazzo dove possa arrivare, però credo che possa arrivare molto in alto. Hatalento, grandi qualità tecniche, fisiche e soprattutto mentali. Lui si vuole migliorare sempre ogni giorno, ha undavanti se continua a lavorare con questa mentalità. Oggi era il primo a difendere, il primo ad attaccare e sacrificarsi. Io stravedo per lui, lo amo: mi piace tantissimo, ha fatto un ...