Juventus | i convocati contro l’Udinese | non c’è Vlahovic

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Brutte notizie in casain vista dell’ultima partita della 24ª giornata di Serie A all’Allianz Stadium. Il tecnico Massimiliano Allegri non potrà contare sulle prestazioni di Dusan. Il serbo è alla prese con un problema fisico e non figura nemmeno nell’elenco dei. Di seguito la lista deidiramata da Massimiliano Allegri per la sfidai friulani in programma lunedì 12 febbraio 2024 alle ore 20:45. Idella1 Szczesny 3 Bremer 4 Gatti 5 Locatelli 7 Chiesa 11 Kostic 12 Alex Sandro 14 Milik 15 Yildiz 16 McKennie 17 Iling-Junior 20 Miretti 22 Weah 23 Pinsoglio 24 Rugani 25 Rabiot 26 Alcaraz 27 Cambiaso 33 Djaló 41 Nicolussi Caviglia 45 Cerri 47 Nonge Boende 49 ...