Atletica | Mattia Furlani | “Ora obiettivo Glasgow”

(Di domenica 4 febbraio 2024) Il pomeriggio di ieri è stato scosso in positivo dalle grande prestazioni che gli atleti azzurri hanno fornito in giro per l’Europa. In particolare, di grande rilievo è stata quella diche si è cimentato nel suo salto in lungo a Stoccolma e con il quarto salto ha realizzato il nuovo record europeo U20: 8,08 la misura che lo mettono in lista tra i talenti più promettenti anche in vista dei mondiali indoor assoluti didi inizio Marzo. Al termine della gara ha poi parlato ai microfoni della FIDAL.: “Mi sono divertito tanto”– Crediti foto: FIDAL/GRANACosìai microfoni della FIDAL: “Che bomba! Mi sono divertito tanto, è stata una gara ottima per la costanza dei salti e per la consapevolezza ...