Altra notte violenta a Benevento | 37enne accoltellato al terminal degli autobus

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ comparsa ancora una volta un’arma da taglio. Alle ore 3.45 nellaappena trascorsa tra sabato e domenica in piazza Venanzio Vari (), un uomo di 37 anni, residente a Casalduni, è stato raggiunto al petto da ripetuti fendenti ed è stato ricoverato d’urgenza in codice rosso presso l’Ospedale Fatebenefratelli. I contorni della vicenda non sono ancora stati ricostruiti, ma sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri che stanno ricercando il responsabile del ferimento. E’ probabile che sia scoppiata una rissa, scoppiata per motivi ignoti, e che alla fine sia comparso un coltello, ma non si tralasciano altre ipotesi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Altre News in Rete:

Rimini, suv travolge due donne: muore una 31enne

invece, l'donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Sempre nella ... Trasportato in ospedale, il conducente è deceduto nella. approfondimento Serramazzoni, 3 morti ...

Altra notte violenta a Benevento: 37enne accoltellato al terminal ... anteprima24.it

Altra notte in carcere in Germania per Filippo Turetta: la consegna in Italia slitta di 10 giorni Il Fatto Quotidiano

Roma, sprofonda il solaio di notte e una donna si ritrova al piano di sotto: «Mi sono svegliata in un cumulo di macerie»

quello dove la signora è precipitata ieri notte, sono in corso i lavori di ristrutturazione. Lavori che come si legge nel cartello affisso nel palazzo sono iniziati il 21 novembre 2023. Per questo ...

Roma, incidente con la moto alla Bufalotta: Daniele Ariosto muore a 45 anni forse per colpa di una buca

Un'altra vittima della strada. Un altro nome: Daniele Ariosto, romano di 45 anni, venerdì sera intorno alle 20 era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare ha perso ...