(Di martedì 3 ottobre 2023) In estate illo ha seguito, ma lui ha preferito restare al Lens.esce allo scoperto sulla trattativa saltata in estate. L’obiettivo primario nel mercato estivo delera trovare un nuovo difensore che potesse sopperire all’addio di Kim MinJae. Il difensore coreano, infatti, è volato in Germania per legarsi al Bayern Monaco. Uno degli uomini cardine della cavalcata azzurra dello scorso anno ha deciso di lasciare il golfo partenopeo. Nelle casse delsono arrivati 58 milioni di euro, ovvero quelli previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto. Una cifra che sembrava spropositata al momento dell’arrivo di Kim dal Fenerbahce, ma che con il proseguo della stagione è parsa addirittura bassa. Kim, infatti, è stato nominato miglior difensore della scorsa Serie A ed è stato uno dei migliori ...

Ama, non ha mai gettato veleno su, gli resterà questodi non aver vinto ae se non l'avessero mandato via per Gattuso forse, negli anni, ci sarebbe anche riuscito. Non ......ha rilasciato un'intervista a Relevo in cui parla della sua avventura in Italia in modo particolare delper come si è conclusa: " Quando stavo terminando la mia settima stagione aho ...

Rimpianto Napoli per Danso: lui svela tutti i retroscena Spazio Napoli

Danso: «Sono stato molto vicino al Napoli, ma ora non ho rimpianti ... IlNapolista

Il difensore del Lens, Kevin Danso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'Equipe parlando anche del mancato trasferimento al Napoli.Napoli è il luogo in cui ha giocato Maradona e hanno appena vinto lo Scudetto. Ero piuttosto combattuto, ma ho parlato con il club, con l'allenatore, con la mia famiglia e abbiamo deciso insieme di ...