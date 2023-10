(Di martedì 3 ottobre 2023) Ilha conquistato anche il-up. La nuova tendenza beauty si riallaccia ad una delle golosità predominanti dell’autunno. L’autunno non può rinunciare ad una delle sue più grandi costanti. Chi ama fortemente questa stagione non può rinunciare al, il mix di spezie che solitamente aiuta ad arricchire tutte quelle pietanze dolci che rendono l’autunno così appetibile. Dalle bevande calde ai dolci più amati di questa stagione però si è arrivati anche al-up. Il settore beauty non ha resistito alla tentazione di far suo uncosì dolce, riallacciandosi ad una macro tendenza divenuta predominante nel corso del 2023. Crediti: Pexels – VelvetMagCibo e bevande, infatti, hanno ispirato moltissimo le tendenze di bellezza. E il ...

Sorry not sorry per tutti quelli che amano l’estate, hanno avuto il loro momento, adesso è tempo di prenderci il nostro. L’autunno. Ma che ...

Selena Gomez infonde vibes dell’autunno sui social a colpi di make-up . Nelle sue serate (paparazzate) in giro per gli Usa ha sfoggia to il suo ...

Alernativa all'espresso Il pumpinklatte Per i fanatici dell'autunno, la stagione non inizia fino a quando Starbucks non inizia a vendere il suo latte alle spezie di zucca ,..."[...] Le discussioni sulla stagione delLatte sono estremamente sessiste, o sbaglio". Cultura pop estiva e femminista Secondo l'imprenditrice, l'estate dominata culturalmente da ...

Pumpkin Spice make-up: quanto piace il trend d'autunno Velvet Mag

Com'è nato il fenomeno del pumpkin spice, il mix di spezie ... Gambero Rosso

For this week's episode of "Across the Sky," the Lee Weather Team shares the 10 most important things you need to know about fall.Il drink tormentone di stagione ispira manicure nei toni caldi dell'arancio. Perfette celebrare l'inizio dell'autunno, senza rinunciare a un tocco di colore ...