Le ultime tecniche per non pagare la professionalità | una gestione cieca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) di Alessio Andreoli Il mondo del lavoro dovrebbe fare un profondo esame di coscienza ed abbandonare certe pratiche messe in atto negli ultimi decenni al solo scopo di aumentare gli utili. Parlo del fatto che oramai da tempo la cosiddettaè diventata una merce rara e introvabile indipendentemente da quanto può essere pagata,ovviamente improponibile o introvabile a fronte di stipendi da fame o contratti a termine che non danno nessuna sicurezza per il futuro. Molte aziende fanno ricorso ai contratti a termine facendo ruotare sempre nuovi dipendenti sulla la stessa posizione di lavoro. Dipendenti che non sono assunti direttamente ma attraverso le oramai famose Agenzie del lavoro. Questi operai, scaduto il breve contratto vengono lasciati a casa da un giorno all’altro molto spesso senza neanche una spiegazione plausibile ...