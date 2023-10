Il sostegno dell' Europa deve continuare Ucraina | l' appello di Guerini

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il presidente del Copasir ed ex ministroa Difesa Lorenzoha parlatoa guerra ina margine del Cybertech Europe a Roma. "Ilmilitare e di intelligence all'diventa più complicato dopo i casi di Polonia e Slovacchia? No, io inviterei a vedere le cose per quello che sono - ha affermato- Ila Polonia continuerà, c'è stata una precisazione, e in Slovacchia vedremo perché ancora un governo non c'è ma l'impegnocontinuerà in maniera forte e determinata. Ilall'in ...