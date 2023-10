Fuori il Campidoglio il comitato FreeItalia ha organizzato un sit - in per spronare i consiglieri a votare la mozione. Uomini e donne che, armati di unaindirizzata al sindaco ...La stampa è inerte e complice: una miapersonale su, inviata prima al sindaco, non ha ottenuto risposta alcuna. Dobbiamo continuare a contrastare l'inquisizione che non ha mai ...

Assange, lettera a Gualtieri: "Votate per la cittadinanza". Mozione non viene discussa - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Assange, lettera a Gualtieri: 'Votate per la cittadinanza'. Mozione non viene discussa Tiscali Notizie

Oggi in aula Giulio Cesare era all'ordine del giorno la mozione per assegnare la cittadinanza onoraria a Julian Assange. Un atto presentato ...