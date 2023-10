Ginnastica | il salto sensazionale e perfetto di Simone Biles I video

(Di lunedì 2 ottobre 2023)sensazione e mai riuscito prima nella storia dellaper. La fuoriclasse statunitense ha eseguito al volteggio un doppio carpiato. La perfomance ha illuminato i mondiali diartistica ad Anversa in Belgio (tratto da X).

Simone Biles è la donna più attesa ai Mondiali 2023 di Ginnastica artistica , che andranno in scena ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all’8 ...

... che qualcuno chiama "ilimpossibile" e che da oggi prende il suo nome perché è l'unica donna capace di realizzarlo. Non che ne avesse bisogno, Biles: nella storia dellaartistica ...Torna Simone Biles e lo fa da regina ai mondiali diartistica di Anversa. La campionessa americana, dopo il ritiro dalle gare dei Giochi di ... e lo ha fatto con unda leggenda, ...

Ginnastica artistica, Simone Biles nella leggenda: eseguito il salto impossibile la Repubblica

Mondiali ginnastica artistica, Simone Biles torna da regina: esegue un salto da leggenda Sky Tg24

Oggi lunedì 2 ottobre va in scena la terza giornata di gare ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Ad Anversa (Belgio) si concluderanno le qualificazioni femminili: in pedana le ultime sette suddiv ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi - Le classifiche delle qualificazioni - Italia vicina alle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2023 di ginnas ...