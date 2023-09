(Di domenica 1 ottobre 2023) Mauro, ex difensore die Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match che si terrà alle 18:00 a San Siro

Juventus,: 'è bravissimo, capisce il calcio e soprattutto ha una mentalità ultraoffensivista' Di Massimilianoe del suo operato alla Juventus e al Milan ha parlato anche ...Commenta per primo Nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello sport Mauroparla di Massimiliano: 'Non lo conoscevo. Mi sono subito sintonizzato con le sue idee, un allenatore svelto e veloce. È stato coinvolto, o si è fatto tirare dentro, in un assurdo ...

Tassotti: “Allegri capisce di calcio ed ha una mentalità ultraoffensivista” Juvenews.eu

Tassotti: “Allegri ha vinto con Milan e Juventus, ne capisce di calcio” Pianeta Milan

"#Allegri non dice quasi mai che una gara è decisiva. Nel caso di #AtalantaJuve mi trova d'accordo: prima di stabilire che la #Juve è su un livello diverso ci vogliono prove ...Cassano torna a pungere Allegri: 'L'importante per lui è vincere ma un buon cavallo è quello che si vede nel finale e lui non ha vinto nulla' ...