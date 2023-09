The Nun 2 | Il sequel spaventa e incassa negli USA

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La marea malvagia cresce con The Nun II, il seguito tanto agognato del famoso film horror The Nun, parte dell’universo di The Conjuring. Gli incassi del film, prodotto da New Line Cinema, stanno facendo festeggiareStati Uniti, superando già i 3 milioni di dollari. Si dice che in alcune sale cinematografiche statunitensi, alcune persone abbiano avuto piccoli attacchi a causa dello spavento. In Italia, le entrate hanno superato il milione di euro in soli due giorni. The Nun II è citato come uno dei film horror più attesi dalla nostra lista, da settembre ad Halloween 2023. La trama di The Nun 2 La storia di The Nun II si svolge quattro anni dopo gli eventi del primo film. Suor Irene è richiamata dal Vaticano in seguito all’omicidio di alcuni ufficiali della chiesa. Ancora una volta, Taissa Farmiga veste i panni di Suor Irene, che è costretta ad affrontare l’entità ...