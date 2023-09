Verso Genoa-Roma | Messias | “Sarà una partita tosta Serve una gara perfetta”

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il turno infrasettimanale è alle porte conche avranno modo di sfidarsi nel posticipo di giovedì sera. A parlare dellafra il Grifone ed i giallorossi è stato Junior, esterno arrivato in estate dal Milan in Liguria. Queste le parole dell’ex Crotone durante la visita effettuata con tutta la squadra al Salone Nautico in corso a Genova.: “Sto bene, ho già fatto due allenamenti con i compagni e penso che già la prossimasarò in panchina. Unacontro una squadra di grande fisicità e qualità. Dobbiamo fare unacercando di fare i punti che dobbiamo fare. Bisogna fare unaattenta sfruttando le occasioni quando ci capitano. È l’unico ...

Rientra to soltanto nelle ultime ore dopo l’impegno con la sua Nazionale , il giocatore potrebbe non essere scelto tra i titolari. Terminata la sosta ...

Garcia prepara la mossa a sorpresa a partire da Genoa-Napoli , spinto dai prossimi ostici e duri impegni in casa azzurri. Sta per tornare in campo il ...

Domani il Napoli tornerà in campo per la quarta giornata di Serie A. Gli azzurri sfideranno il Genoa e Garcìa ha diramato la lista dei ...

Rudi Garcia , allenatore del Napoli, sta considerando l’opzione di far esordire Natan nella partita contro il Genoa . La partita del Napoli contro il ...

Sostituito nel finale di Genoa - Napoli , Kvaratskhelia non ha nascosto tutta la sua insoddisfazione per il cambio, reagendo in maniera polemica. ...

Pellegrini al lavoro per tornare in campo, mentre Smalling dovrebbe dover saltare anche la partita di giovedì col Genoa . Questa la situazione nella ...

... TheProcess. Per sempre Genova sarà indissolubilmente legata alla Carta dei Diritti degli ... Inoltre, svolge il ruolo di trampolino di lanciouna Dichiarazione universale dei diritti dell'...Pellegrini al lavoro per tornare in campo, mentre Smalling dovrebbe dover saltare anche la partita di giovedì col. Questa la situazione nella Roma, cui oggi Josè Mourinho ha concesso un giorno di riposo dopo il rientro nella notte dalla sfida con il Torino e la ripresa degli allenamenti è prevista a ...

Roma: Pellegrini punta il Genoa, Smalling verso forfeit Agenzia ANSA

Roma, il programma verso la trasferta di Genova. Niente da fare per Smalling Corriere dello Sport

Buone notizie per Albertino Gilardino dall'ultimo allenamento del Genoa: Messias verso il recupero totale dall'infortunio ...Genova - Pellegrini al lavoro per tornare in campo, mentre Smalling dovrebbe dover saltare anche la partita di giovedì col Genoa. Questa la situazione nella Roma, cui oggi Josè Mourinho ha concesso un ...