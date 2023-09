Di Canio | «Inter matura e consapevole | tante opzioni per colpire»

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 settembre 2023) Diha detto la sua sull’e sul suo avvio di stagione. Rosa molto attrezzata per Simone Inzaghi con diverse? Paolo Di, ospite negli studi di Sky Calcio Club, parla dell’avvio dei nerazzurri: «L’ha una maturità, unazza e poipergli avversari. In questo momento le altre si stanno smontando da sole, il Napoli, o chi vive per l’esuberanza del personaggio più rappresentativo, il Milan. L’va forte sia per merito suo che per gli altri».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...