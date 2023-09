Nicola Fratoianni al TPI Fest 2023 | “In Italia manca un partito pacifista | dobbiamo farci i conti”

Leggi su tpi

(Di sabato 23 settembre 2023) “L’Europa e i suoi paesi sono parti in causa di questa guerra. Si è assistita a una rinuncia completa a ricoprire qualsiasi ruolo in questo conflitto”:inizia così l’intervento del segretario di Sinistrana, ospite della seconda serata del TPI, laa di The Post Internazionale che, per il secondo anno consecutivo, si tiene a Bologna, presso la Tettoia Nervi, in piazza Lucio Dalla. Alla domanda se abbiamo risposto al popolono che si è informato in modo indipendente sulla guerra e che ha deciso di aderire a un movimentoeuropeo,risponde: “Dipende da parte di chi. Se parliamo delle alleanze, all’inizio della guerra, nel periodo che ha preceduto le elezioni, abbiamo fatto una ...