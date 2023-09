Biasin ironizza su Gagliardini | «Ecco cosa aspettava da anni»

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 settembre 2023)segna in Lazio-Monza evia social sull’inserimento compiuto dall’ex centrocampista dell’Inter. Le sue parole. COMMENTO ? Fabrizio, su Twitter, ha commentato con ironia il gol segnato da Robertoin Lazio-Monza. Ha, infatti, scritto: «Gol diche, dala cessione di Milinkovic-Savic». Visto che, in passato, è stato spesso accostato al club biancoceleste come alternativa del serbo. Ma l’operazione non si è chiaramente mai concretizzata. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...