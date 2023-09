Lecce | D’Aversa | “I ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro | rimaniamo con i piedi per terra”

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il tecnico delRobertoparla ai microfoni di Sky della prestazione della squadra salentina, che ha vinto contro il Genoa al Via del Mare: “Devo dire che iundal primo giorno di ritiro e vedere quella posizione di classifica ci gratifica. Sappiamo che non ci appartiene,con iper, abbiamo fatto un passo in più verso il nostro obiettivo. Oltre ad aver migliorato delle statistiche, oltre a essere entrati nella storia, isono stati bravi perché non era semplice: il Genoa ha fatto bene con il Napoli, è una squadra che concede pochissimo, ma oggi anche quando erano in 11 erano sotto linea della palla. La difficoltà, quando si ...