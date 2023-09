Terracina | rubano un motorino e si danno alla fuga | due minorenni in manette

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 21 settembre 2023)– La polizia di Stato di, lo scorso 18 settembre diha tratto in arresto in flagranza di reato i due minori ritenuti responsabili del furto aggravato di uno scooter. avvenuto all’interno di un’area condominiale sita anella zona denominata “Calcatore”. Nello specifico verso le ore 19.00 circa giungeva presso la S.O. del Commissariato una richiesta di aiuto di una donna la quale riferiva che mentre faceva manovra con la sua autovettura, due ragazzi molto giovani si erano introdotti nell’area condominiale dove ha sede la sua abitazione ed avevano rubato uno scooter Liberty 50 cc intestato a un suo familiare. I due giovani approfittando della presenza delle chiavi per l’accensione lasciate ddonna sullo scooter, per parcheggiare la propria auto fuori dal garage, ...