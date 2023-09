Sì | il Richard Mille RM Up-01 Ferrari è davvero l' orologio preferito di Pharrell Williams

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ieri sera a Milano è stata la serata di. Non ci sono storie. Da settimane non si parlava di altro tra gli addetti ai lavori e non. Si sapeva che a un certo punto si sarebbe palesato al mega evento che Moncler ha organizzato nel nuovo spazio milanese, il Portrait, per celebrare il lancio della nuova collezione Moncler x. E che magari si sarebbe anche esibito. Anche solo per poco. Perlomeno ci speravamo tutti: non è andata così, ma è stata una bomba. L'evento ha ospitato cinquemila persone ed è stato caratterizzato da un'elettrizzante performance curata dal talento creativo Tobe Nwigwe, amico die del brand di Remo Ruffini, accompagnata da un incredibile team di ballerini, cantanti e musicisti che si sono esibiti nel chiostro.super ...