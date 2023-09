Pharrell Williams lancia la collezione “glamping” con Moncler

Elisabetta Gregoraci all'evento Moncler x. (Getty Images) Leggi anche › I booster cosmetici, per la pelle stressata da caldo e stanchezza La strategia di bellezza di ...Il mondo della moda e quello della musica si sono dati appuntamento a Milano per celebrare il talento diche ha collaborato ancora una volta con Moncler per una speciale collezione che coniuga stile e design italiano in vendita dal 22 settembre. Ecco gli scatti degli arrivi delle guest ...

Milano Fashion Week, gli ospiti dell'evento Moncler x Pharrell Williams. FOTO Sky Tg24

La collezione Moncler x Pharrell Williams per l'autunno 2023 Elle

Lunghissima, a prima giornata della fashion week, che si è svolta con frenesia tra eventi, collezioni che hanno sfilato in passerella e altre ...La linea disegnata dal cantante, direttore creativo di Vuitton, protagonista del party organizzato da brand di Remo Ruffini.