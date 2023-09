Lo Stato non abbandona la Calabria Valditara rilancia il Sud con la scuola

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 settembre 2023) San Luca, Platì e Bovalino sono le tre realtà calabresi in cui il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, si è recato ieri per visitare altrettanti istituti scolastici. Destinazioni non casuali, anzi scelte volute con tenacia dal titolare del dicastero di viale Trastevere per ribadire che lonon ha paura di andare nei territori, dove è storicamente presente la 'ndrangheta. E che laè il primo presidio di legalità. Senza tralasciare che questi paesi per molto tempo sono stati off-limits per la stampa: più volte infatti le telecamere sono state fatte spegnere e i cronisti cacciati da chi si atteggia a padrone. «Loè qui insieme a voi. Loc'è: la Repubblica italiana è una terra meravigliosa. Non dimentichiamoci che - ha detto il ministro Giuseppe ...