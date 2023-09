La Pianura Padana tra le aree più inquinate d' Europa | il Guardian | «Rischi per la salute» Lo studio choc

Saranno loro a iniziare il viaggio dalla. Vasilica è una donna rumena di quarantacinque anni che fa la badante 24 ore su 24 a Miranda, signora ultranovantenne con demenza senile, in ...L'aria tossica dellaNella gran parte della, la situazione è gravissima, con i livelli medi di particolato che si mantengono intorno al quadruplo rispetto al massimo ...

Peste suina, l'incubo contagio in Pianura Padana cresce: focolai ... IL GIORNO

Meteo Milano - Maltempo alle porte con piogge e temporali in Pianura Padana, l'Autunno scalpita Centro Meteo italiano

L’inquinamento dell’aria supera regolarmente i limiti stabiliti dall’OMS, quasi ovunque in Europa, e questo con gravi conseguenze per la salute. I casi limite della Pianura padana e della Polonia anal ...In Pianura Padana livelli di particolato quattro volte oltre la norma. I dati sull'inquinamento dell'aria in Europa e come intervenire.