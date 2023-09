Il sommergibile di Taiwan è un messaggio a Pechino

Leggi su panorama

(Di giovedì 21 settembre 2023) Mentre la Corea del Nord elabora vecchi sommergibili di costruzione sovietica per lanciare missili balistici,vara il suo primo sottomarino a propulsione diesel-elettrica “indigeno”, come lo chiamano gli stessi funzionari della Difesa di Taipei. Il motivo è semplice: la progettazione, seppure guidata da mano e computer occidentali (nei quali si trovano microchipesi), è stata fatta proprio in quella che viene definita dala “Provincia ribelle”. Nei cantieri navali di Kaohsiung, dopo sette anni di lavori da parte di un gruppo di oltre 900 persone, la nuova unità classe “Ids” (Indigenous Defense Submarine) è ormai pronta per prendere il mare tanto ambito quanto frequentato dalle forze cinesi. Con Settanta metri di lunghezza e 2500 tonnellate di dislocamento e sei lanciasiluri, porta un chiaro ...