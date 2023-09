Bellingham | il retroscena di mercato al tempo del Birmingham

... ha parlato in un'intervista a The Athletic , svelando diversidi mercato. In ... Volevamo fortemente Jude, ma ha scelto Dortmund e lo rispetto. Harry Kane lo avrei messo sotto ...The Athletic racconta un interessantedi mercato. L'indiscrezione arriva dall'Inghilterra e spiega che Harry Kane, ora in forza ...in gioco insieme al compagno di nazionale Jude, ...

Man United, Solskjaer svela i retroscena di mercato: 'Volevamo ... Calciomercato.com

Bellingham, l'errore clamoroso nello spogliatoio del Real Madrid Corriere dello Sport

Ole Gunnar Solskjaer, ex tecnico del Manchester United, ha parlato in un'intervista a The Athletic, svelando diversi retroscena di mercato. In particolare, il norvegese ha elencato i nomi di alcuni gi ...Dall'Inghilterra- Su Kane c'era anche il Real Madrid: ecco quanto rifiutarono gli Spurs. Un'offerta spagnola per il dopo-Benzema ...