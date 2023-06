Traffico Roma del 10-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 giugno 2023) Luceverdeper trovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e da Appia rallentamenti anche in carreggiata esterna tra laFiumicino e la Pontina è su questa ultima fila tra la Colombo e Torvaianica verso Pomezia in via di Torrenova incidente con rallentamenti all’altezza di via del Torraccio di Torrenova si procede in coda in via Laurentina tra il raccordo è via di Vallerano in uscita da cittàintenso in zona Ostia Antica auto in coda su via Nazareth Verso il raccordo file su via di Acquafredda direzione via di Boccea a nord code sulla Cassia tra il Fatebenefratelli e la Storta In quest’ultima direzione nel pomeriggio la manifestazionePride aattese circa 15000 persone la partenza del corteo alle 14 da Piazza ...