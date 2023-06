Nave turca sequestrata | tre migranti denunciati per porto d’armi | sequestrati i coltelli

Leggi su open.online

(Di sabato 10 giugno 2023) Tre personeche erano a bordo della(partita daldi Topcular e diretta a Sete, in Francia) sono state denunciate a piede libero per. Sono statii duee il taglierino rinvenuti sul mezzo. Gli uomini restanti saranno accompagnati in un centro di accoglienza, mentre le due donne, di cui una incinta, sono state portate in ospedale per accertamenti sul loro stato di salute. Si tratta di persone di origine siriana, irachena e afghana. Ora la palla passa alla Procura, con l’ipotesi di dirottamento ancora in piedi che nei prossimi giorni verrà presa in carico e valutata dalla sostituta procuratrice Enrica Parascandolo. «Quando ci hanno scoperti avevamo paura che ci fermassero per rimpatriarci», hanno ...