Kevin De Bruyne , stella del Manchester City , ha abbandonato il campo della finale di... De Bruyne, l'infortunio col Chelsea del 2021 Le finali sono unaper il belga: nella ...Le finali diLeague sono una vera e propriaper Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Manchester City è uscito al 35' della partita contro l'Inter per un problema ad una gamba. Per il belga ...Commenta per primo Sarà la prima volta fra Manchester City e Inter . La finale diLeague di questa sera è in assoluto il primo incontro tra le due formazioni. Sarà anche la prima volta per Simone Inzaghi contro il club inglese, mentre Pep Guardiola ha già sfidato i ...

Champions: maledizione De Bruyne, due finali e due ko - Calcio Agenzia ANSA

Le finali di Champions League sono una vera e propria maledizione per Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Manchester City è uscito al 35' della partita contro l'Inter per un problema ad una gamba.La finale di Champions League tra Manchester City e Inter si è conclusa in anticipo per Kevin De Bruyne, protagonista assoluto dei Citizens di Guardiola. La maledizione del giocatore belga continua, i ...