Svolta Figc | “Su Dazn saranno spiegate le decisioni del Var con gli audio degli arbitri”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 9 giugno 2023) La Federazione Italiana Giuoco Calcio () ha comunicato al realizzazione di una partnership conper la trasmissione di contenuti inediti e dedicati sulla piattaforma del broadcaster. Susarà possibile seguire le finali dei campionati giovanili: “Come official broadcaster,trasmetterà in live streaming le nove Finali Scudetto dei Campionati Under 18, 17, 16 e 15 per i club di Serie A e B e quelle per i club di Serie C, oltre alle Finali Femminili Under 17 e 15“. Sarà anche possibile seguire sulla piattaforma le quattro semifinali Under 17 Serie A e B e Under 18. E poi i contenuti speciali: “Attraverso una serie di clip, i tifosi potranno comprendere come gli ufficiali di gara,in campo e video assistenti arbitrali nella centrale Var, hanno interpretato i principali episodi del ...