Paola Corna Pellegrini confermata Presidente di AICEO

(Di lunedì 5 giugno 2023) per il secondo mandato consecutivo. Nominato anche il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2023/2026 ela partnership strategica con Deloitte.traccia le linee guida del nuovo mandato: aumentare l’awareness dell’associazione per sottolineare il ruolo chiave dei CEO nell’economia e nel Paese, rafforzare il senso di appartenenza alla community creando laClub House, intensificare le partnership con altre organizzazioni per generare opportunità e scambi di vedute, rafforzare gli incontri con personalità autorevoli e di ispirazione.per il secondo mandato consecutivo alla Presidenza di, Associazione Italiana CEO,che guiderà il nuovo Consiglio Direttivo, ...