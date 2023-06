Alla Società Velica di Barcola e Grignano la Salone Nautico Venezia Cup

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’affiatato equipaggio misto delladi, composto da Maria Vittoria Marchesini, Alice Linussi, Jan Bassi, Luca de Vidovich ha dominato la “Cup”, regata organizzata dCompagnia della Vela in occasione della fiera conclusasi all’Arsenale. Scesi in acqua come team misto, con l’obiettivo di promuovere il programma #womeninsailing, uno dei temi centrali dina, ideato in partnership con il presenting partner Generali, l’equipaggio della SVBG ha vinto la regata con una prova di anticipo, regatando su otto veloci prove a bastone di circa 20 minuti l’una, e restando sempre in testa. Al secondo posto l’equipaggio della Compagnia della Vela “CDV3”, mentre la terza piazza è andata ...