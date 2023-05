Usa | raggiunto accordo sul debito per evitare il default

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 28 maggio 2023) Washington, 28 mag. (Adnkronos) - La Casa Bianca e i repubblicani della camera degli Stati Uniti hannoundi principio per aumentare il tetto delper due anni e limitare la spesa. Lo ha confermato lo speaker della Camera Kevin McCarthy, scongiurando la possibilità di unstorico per la nazione. L'di principio è statoal telefono dal presidente Joe Biden e McCarthy e dovrà essere sottoposto al voto mercoledì per essere approvato prima del 5 giugno, data cruciale, secondo il segretario al Tesoro Janet Yellen dopo la quale gli Stati Uniti non saranno più in grado di pagare i conti. “Dopo settimane di trattative, siamo giunti a undi principio. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma credo che questo sia un ...