Iran | Pd | Ambasciata a Roma monta telecamera su una forca

"La telecamera di sorveglianza davanti all'iraniana è montata su quel palo da diversi anni come si evince anche da una ricerca su Google maps e la stessaha confermato ai ..."L'iraniana a Roma ha montato una telecamera sopra una forca. Si tratta di una chiara intimidazione contro chi manifesta fuori dall'. Il governo italiano non tolleri questo sfregio e si faccia sentire con parole inequivocabili". E' quanto denuncia il Pd attraverso Lia Quartapelle, vicepresidente Pd in commissione Esteri ..."Il Governo italiano e il Comune di Roma non possono consentire che l'iraniana abbia ...a quanti continuano rischiando la vita a lottare a rischio della vita per libertà e democrazia in"...

Roma, telecamera davanti all'ambasciata dell'Iran. La denuncia dem: «Sembra una forca, è intimidazione». La ... Open

Una telecamera montata sul perimetro dell’ambasciata iraniana , proprio lì dove centinaia di manifestanti si ritrovano da oltre un anno per protestare ..."La telecamera montana su una forca all'ambasciata iraniana a Roma è un chiaro tentativo di intimidazione. L'ambasciatore deve fare ...