Erdogan vince le elezioni in Turchia

(Di domenica 28 maggio 2023) ISTANBUL () (ITALPRESS) – Terzo mandato per Recep Tayyip, che ha vinto lepresidenziali in, a conclusione dello scrutinio dei voti del ballottaggio, ha ottenuto il 52,1% delle preferenze contro il 47,9% dello sfidante Kemal Kilicdaroglu. Lo ha reso noto il presidente della commissione elettorale turca Ysk, Ahmet Yener.Il leader turco si assicura in questo modo il potere per altri 5 anni, fino al 2028.credit photo agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Leggi anche Turchia, risultati parziali delle elezioni presidenziali:in vantaggio Turchia,e Kilicdaroglu hanno votato per il ballottaggio nei rispettivi seggi Turchia, urne aperte ...... seconda giornata di lavori a Hiroshima 'Vorrei ringraziare tutti i miei colleghi che hanno lavorato con sacrificio ai seggi elettorali fin dalle prime ore del mattino', aveva affermato...ISTANBUL (TURCHIA) - Terzo mandato per Recep Tayyip, che ha vinto le elezioni presidenziali in Turchia., a conclusione dello scrutinio dei voti del ballottaggio, ha ottenuto il 52,1% delle preferenze contro il 47,9% dello sfidante Kemal Kilicdaroglu. Lo ha reso noto il presidente della ...

Elezioni in Turchia, Erdogan vince il ballottaggio: confermato alla presidenza. I risultati ufficiali Corriere della Sera

Ankara, 28 mag. (Adnkronos) – Recep Tayyip Erdogan ha vinto le elezioni presidenziali in Turchia al ballottaggio contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu. “Il presidente Erdogan è stato rieletto per un ...Concluso lo scrutinio dei voti del ballottaggio delle elezioni presidenziali 2023 in Turchia, Erdogan ha vinto. Guiderà il Paese fino al 2028.