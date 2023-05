Elezioni in Turchia | Erdogan vince ballottaggio | confermato presidente

in, Erdogan rieletto presidente Recep Tayyip Erdogan marcia spedito verso la conferma a presidente della. Come riportano i media ufficiali, infatti, con lo spoglio del ...AGI - Recep Tayyip Erdogan ha vinto lepresidenziali in, ottenendo il terzo mandato . Secondo quanto riferito dal presidente della commissione elettorale turca Ysk, Ahmet Yener, il presidente, a conclusione dello scrutinio ...Recep Tayyip Erdogan ha vinto lepresidenziali inal ballottaggio contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu. "Il presidente Erdogan è stato rieletto per un altro mandato", ha annunciato con una breaking news la tv di ...

Elezioni in Turchia, Erdogan vince il ballottaggio: confermato alla presidenza. I risultati ufficiali Corriere della Sera

Ankara, 28 mag. (Adnkronos) - Recep Tayyip Erdogan ha vinto le elezioni presidenziali in Turchia al ballottaggio contro lo sfidante ...Con la vittoria delle elezioni di oggi, si è aperta la porta del "secolo della Turchia'" così il presidnete appena rieletto ...