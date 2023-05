A Vallo di Nera si celebra il titolo di “Città del Formaggio” con la XIX edizione di “Fior di Cacio”

(Di domenica 28 maggio 2023)DI(PG) – Fervono i preparativi adi(Pg) per la XIXdi “di”, la mostra mercato delle produzioni casearie artigianali di qualità e dei prodotti umbri, che si terrà sabato 10 e domenica 11 giugno 2023, organizzata dal Comune didi, allo scopo di divulgare la cultura dell’arte casearia in tutte le sue sfaccettature: dall’antico mestiere del pastore tipico in Valnerina, alla transumanza dei pascoli, fino ad arrivare al meglio delle produzioni casearie dell’Umbria. “diè la più importante manifestazione dedicata alin Umbria” – dichiara Agnese Benedetti, Sindaco didi. “È ...

