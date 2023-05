Terra amara | colpo di scena | Gaffur sposa Gülsüm dopo la morte di Saniye | ma c' è un segreto oscuro dietro questa decisione

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 25 maggio 2023) "Le nuove anticipazioni su Lufiye svelano colpi die sorprese nelle trame della soap opera di Canale 5", questo articolo svela alcuni degli avvenimenti che accadranno nelle prossime puntate della serie. Tra amori, perdite e nuove responsabilità, i personaggi principali dovranno affrontare sfide sempre più grandi. Scopri cosa succederà a, Zuleyha, Adnan e Lufiye leggendo l'articolo completo. Di cosa parliamo in questo articolo... Canale 5 registra ascolti alti per la soap opera Anticipazioni:si dispera per ladima trova l'amore con una nuova donna; Zuleyha diventa una personalità influente ma non riesce a trovare l'amore Colak investee Gulten,piange per la perdita dima trova la felicità con ...