Lucia Annunziata si dimette dalla Rai | “Non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo” Sergio | “Dispiace | l’avevo confermata” Salvini ironico | “Le auguriamo buon lavoro e grandi successi”

(Di giovedì 25 maggio 2023) L’addio della giornalista e conduttrice di «Mezz'ora in più» in una mail ai vertici di Viale Mazzini: «Il mio è un atto di serietà»

Vi scrivo per comunicare le mie dimissioni. Dimissioni irrevocabili". È la prima riga della lettera con la quale la conduttrice, storico volto della Rai, ha comunicato ai vertici la sua decisione di lasciare l'azienda. "Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale - si legge - giudicherete voi, ...Gian Marco Chiocci e Antonio Preziosi sono i nuovo direttori del Tg1 e del Tg2. Via libera a maggioranza dal Cda Rai alle nomine proposte dall'ad Roberto Sergio per le direzioni di testate e generi. ...Sergio: 'Spiace per, l'avevo confermata' Alla comunicazione di, l'a.d. Rai Roberto Sergio, a quanto si apprende, avrebbe risposto di essere 'sinceramente dispiaciuto',

L'annuncio delle dimissioni di Lucia Annunziata è un'altra scossa di terremoto per la Rai. A poche ore dall'annuncio delle nuove nomine, con una svolta a destra in linea con il colore dell'esecutivo ...ROMA – “Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni”. Lo scrive Lucia Annunziata nella lettera ...