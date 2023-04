Concorso Università di Messina: 7 Professori di Seconda Fascia (Di domenica 2 aprile 2023) L’Università degli Studi di Messina ha indetto un Concorso Pubblico per la messa al ruolo di 7 Professori di Seconda Fascia, da assegnare a vari settori concorsuali e Dipartimenti. Università di Messina: Concorso per 7 Professori di Seconda Fascia L’Università degli Studi di Messina assume 7 Professori da assegnare ai settori di: Storia della filosofia antica Storia della filosofia medievale Museologia e critica artistica e del restauro Metodi e didattiche delle attività sportive Psicobiologia e psicologia fisiologica Lingua e traduzione – lingua inglese Analisi numerica Per partecipare al Bando di ... Leggi su posizioniaperte (Di domenica 2 aprile 2023) L’degli Studi diha indetto unPubblico per la messa al ruolo di 7di, da assegnare a vari settori concorsuali e Dipartimenti.diper 7diL’degli Studi diassume 7da assegnare ai settori di: Storia della filosofia antica Storia della filosofia medievale Museologia e critica artistica e del restauro Metodi e didattiche delle attività sportive Psicobiologia e psicologia fisiologica Lingua e traduzione – lingua inglese Analisi numerica Per partecipare al Bando di ...

