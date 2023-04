ATP Miami: Sinner-Medvedev, dove vedere la finale di oggi in TV e streaming (Di domenica 2 aprile 2023) Alle 19:00 di oggi, domenica 2 aprile, a Miami inizierà la finale Sinner-Medvedev, match che incoronerà il vincitore del secondo Masters 1000 della stagione di quest’anno. Dopo l’impresa contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner proverà a superare l’ex numero uno del mondo nell’atto conclusivo dell’ATP Miami per portare a casa il primo Masters 1000 della sua carriera. Sempre a Miami, due anni fa, Jannik sfiorò lo stesso risultato perdendo però al cospetto del polacco Hurkacz. Di seguito le informazioni su dove vedere la finale dell’ATP Miami 2023 Sinner-Medvedev in televisione e in streaming. ATP Miami: ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 2 aprile 2023) Alle 19:00 di, domenica 2 aprile, ainizierà la, match che incoronerà il vincitore del secondo Masters 1000 della stagione di quest’anno. Dopo l’impresa contro Carlos Alcaraz, Jannikproverà a superare l’ex numero uno del mondo nell’atto conclusivo dell’ATPper portare a casa il primo Masters 1000 della sua carriera. Sempre a, due anni fa, Jannik sfiorò lo stesso risultato perdendo però al cospetto del polacco Hurkacz. Di seguito le informazioni suladell’ATP2023in televisione e in. ATP: ...

