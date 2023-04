Valanga in Val d’Aosta, morti due scialpinisti torinesi. I corpi recuperati in mattinata dal Soccorso Alpino (Di sabato 1 aprile 2023) I soccorritori valdostani li hanno trovati nel canalone dello Chateau des Dames. L’assessore alla Montagna: «Sconcertante ignorare i bollettini» Leggi su lastampa (Di sabato 1 aprile 2023) I soccorritori valdostani li hanno trovati nel canalone dello Chateau des Dames. L’assessore alla Montagna: «Sconcertante ignorare i bollettini»

