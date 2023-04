Turchi-Masson oggi, Mondiale IBO pesi cruiser 2023: orario, programma, tv, streaming (Di sabato 1 aprile 2023) Si rivede quest’oggi Fabio Turchi, dopo un periodo particolarmente complicato. Il pugile italiano va a Brisbane per cercare di rimettere sui binari giusti una carriera che, nell’ultimo anno, non è stata così foriera di soddisfazioni. oggi, in particolare, la sfida è con Floyd Masson per il Mondiale IBO dei pesi cruiser. Non è molto nota la traiettoria agonistica del suo avversario, a parte per l’imbattibilità nel suo passaggio da professionista. Mason è però tenuto ben da conto negli ambienti aussie, e sarà necessario per “Stone Crusher” fare la massima attenzione, in quell’Australia che è così lontana dall’Italia cui è abituato. Questo è appena il terzo combattimento lontano dal nostro Paese, il primo in quello oceanico. Boxe: Michael Magnesi riparte e conquista il ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Si rivede quest’Fabio, dopo un periodo particolarmente complicato. Il pugile italiano va a Brisbane per cercare di rimettere sui binari giusti una carriera che, nell’ultimo anno, non è stata così foriera di soddisfazioni., in particolare, la sfida è con Floydper ilIBO dei. Non è molto nota la traiettoria agonistica del suo avversario, a parte per l’imbattibilità nel suo passaggio da professionista. Mason è però tenuto ben da conto negli ambienti aussie, e sarà necessario per “Stone Crusher” fare la massima attenzione, in quell’Australia che è così lontana dall’Italia cui è abituato. Questo è appena il terzo combattimento lontano dal nostro Paese, il primo in quello oceanico. Boxe: Michael Magnesi riparte e conquista il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scommesse_it : Turchi a Brisbane e su Dazn sfida Masson per il mondiale dei massimi leggeri Ibo - Gazzetta_it : Boxe: #Turchi a Brisbane e su Dazn sfida Masson per il mondiale dei massimi leggeri Ibo - valibona44 : Sabato sera in Australia (mattina in Italia) #FabioTurchi sfida Masson per titolo mondiale Ibo '...non sono uno… - Dr_Faiella_AL : RT @FPIBoxe: #FIGHTNEWS ?? ?? Mondiale IBO Cruiser ?? Fabio 'Stone Crusher' Turchi ???? in Australia ???? ?? per il match vs Masson ??DIRETTA @D… - FPIBoxe : #FIGHTNEWS ?? ?? Mondiale IBO Cruiser ?? Fabio 'Stone Crusher' Turchi ???? in Australia ???? ?? per il match vs Masson… -