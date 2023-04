L'ironia del web sulle nomine lumaca "La Meloni più veloce del Pd di Elly" (Di sabato 1 aprile 2023) La premier ha fatto il governo in 27 giorni mentre la segretaria è ancora impantanata a oltre un mese dalle primarie dem Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 aprile 2023) La premier ha fatto il governo in 27 giorni mentre la segretaria è ancora impantanata a oltre un mese dalle primarie dem

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bernhart_1968 : Ironia della sorte: da oggi 1° aprile la Russia, per effetto delle turnazioni, assume la presidenza del Consiglio d… - sofia55632017 : Io vorrei dirvi a tutti un grazie siete stati l'ancora di salvezza per me siete un fandom meraviglioso fatto di iro… - La_Riny : RT @HolaBebeeeeee: I pochi coraggiosi del fandom che hanno aperto le storie. ?? SI TRATTA DI IRONIA, amiamo sempre il Veneto. I suoi amici… - Daniele9_2 : @armsfede Fai meno ironia sul mio nome che quella è una cosa seria Non puoi darmi del razzista solo perché non vog… - soniakrisiempre : RT @HolaBebeeeeee: I pochi coraggiosi del fandom che hanno aperto le storie. ?? SI TRATTA DI IRONIA, amiamo sempre il Veneto. I suoi amici… -