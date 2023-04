Blitz di attivisti a piazza di Spagna a Roma. Tre fermati

(Di sabato 1 aprile 2023) - Il gruppo Ultima Generazione è entrato in azione questa mattina. Gettato liquido scuro all'interno della celebre fontana della Barcaccia, in quel momento gremita di turisti. All'origine del gesto, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Blitz di tre attivisti di Ultima Generazione in piazza di Spagna a Roma. Gli ambientalisti hanno versato del liquid… - fanpage : Blitz a piazza di Spagna da parte degli attivisti di Ultima Generazione. Versata vernice nera nella fontana della B… - localteamtv : Blitz degli attivisti di Ultima Generazione, versato del liquido nero nella fontana della Barcaccia: in corso sopra… - lapacechenonho_ : RT @fanpage: Il blitz degli attivisti di Ultima Generazione a Piazza di Spagna che hanno versato vernice nera nella fontana della Barcaccia… - MyItaly3 : #attivisti un cavolo! ?? questi sono delinquenti fatti e finiti! Fategli pagare i danni, vedete che gli passa la vog… -

di un gruppo diintorno alle 12 a Roma in piazza di Spagna. Tre persone, due uomini e una donna, hanno versato del liquido nero nella fontana della Barcaccia. I tre, del gruppo Ultima ...- Il gruppo Ultima Generazione è entrato in azione questa mattina. Gettato liquido scuro all'interno della celebre fontana della Barcaccia, in quel momento gremita di turisti. All'origine del gesto, ...Non è rischiando di danneggiare il nostro patrimonio che si aiuta l'ambiente', ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, nel corso del sopralluogo a Piazza di Spagna dove alcunihanno ...

Blitz degli attivisti a Roma, liquido nero nella fontana della Barcaccia Agenzia ANSA

Un nuovo blitz degli attivisti per il clima di Ultima Generazione: nel mirino la fontana della Barcaccia, in piazza di Spagna, riempita di acqua sporcata con carbone vegetale, in un primo momento ...Tre affiliati all'associazione ambientalista Ultima Generazione hanno versato del liquido nero nella fontana romana, a Piazza di Spagna.