Pallanuoto: Europei 2024 il prossimo gennaio a Netanya, Israele SPORTFACE.IT

La LEN ha comunicato le date e la location della prossima edizione dei Campionati Europei di pallanuoto. L'evento si svolgerà dal 3 al 16 gennaio 2024 a Netanya (Wingate Institute), in Israele.Manca ormai pochissimo a uno dei momenti più attesi della stagione della pallanuoto femminile internazionale, che nel fine settimana ormai alle porte eleggerà le nuove campionesse d’Europa. Nelle pros ...