MotoGP, orari qualifiche 1° aprile: programma GP Argentina 2023, tv streaming, guida Sky e TV8 (Di venerdì 31 marzo 2023) Si entra ufficialmente nel vivo del Gran Premio d'Argentina, secondo appuntamento del Motomondiale 2023. La MotoGP prenderà la scena con le qualifiche a partire dalle ore 15.50 con la Q1, quindi la Q2 alle ore 16.15, mentre l'attesissima Sprint Race scatterà alle ore 20.00 andando a consegnare i primi 12 punti del fine settimana. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo sarà ancora Ducati-show? Francesco "Pecco" Bagnaia vuole proseguire nel percorso netto messo in mostra a Portimao, consapevole che i rivali sono in difficoltà tecnica e fisica, con ben 4 assenti per infortunio: Pol Espargarò, Marc Marquez, Enea Bastianini e Miguel Oliveira. Per quanto riguarda le altre categorie, la classe mediana vedrà le proprie qualifiche a partire dalle ore 18.45 con la Q1, mentre la Moto3 anticiperà già alle ore 17.50.

