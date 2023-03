Ultime Notizie – causa infezione a occhi, morti e perdita vista (Di giovedì 30 marzo 2023) Allerta negli Stati Uniti per un super batterio, resistente ai farmaci, che sta causando infezioni agli occhi. A oggi sono stati 68 i casi confermati in 16 Stati di persone colpite dal raro ceppo di Pseudomonas aeruginosa, 3 i morti, 8 le segnalazioni di perdita della vista e 4 di rimozione chirurgica del bulbo oculare. I Centers for diseases control and prevention (Cdc) stanno collaborando con la Food and drug administration (Fda) e i dipartimenti sanitari statali e locali per indagare sul focolaio. L’indagine fino a oggi ha identificato alcune lacrime artificiali come possibile fonte di infezione. Tanto che Cdc e Fda hanno raccomandano a medici e pazienti di interrompere l’uso dei prodotti EzriCare o Artificial Tears in attesa di ulteriori indicazioni. Il ceppo epidemico, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 marzo 2023) Allerta negli Stati Uniti per un super batterio, resistente ai farmaci, che stando infezioni agli. A oggi sono stati 68 i casi confermati in 16 Stati di persone colpite dal raro ceppo di Pseudomonas aeruginosa, 3 i, 8 le segnalazioni didellae 4 di rimozione chirurgica del bulbo oculare. I Centers for diseases control and prevention (Cdc) stanno collaborando con la Food and drug administration (Fda) e i dipartimenti sanitari statali e locali per indagare sul focolaio. L’indagine fino a oggi ha identificato alcune lacrime artificiali come possibile fonte di. Tanto che Cdc e Fda hanno raccomandano a medici e pazienti di interrompere l’uso dei prodotti EzriCare o Artificial Tears in attesa di ulteriori indicazioni. Il ceppo epidemico, ...

